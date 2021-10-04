Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1400.84
ALTIN
500.78
DOLAR
8.8826
STERLİN
12.0392
EURO
10.3140
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alıyor 
İstanbul Arel Üniversitesi akademik...
Bafra Belediyesi Memur Alımı Yapıyor
Bafra Belediyesi Memur Alımı...
Final Üniversitesi, öğretim elemanı alacak
Final Üniversitesi, öğretim elemanı...

Duvarı balyozla kırılarak girilen depoda 2 bin 340 litre etil alkol ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin balyozla duvarını kırarak girdiği depoda sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 340 litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Ekim 2021 Pazartesi 11:10
0 Okunma
Duvarı balyozla kırılarak girilen depoda 2 bin 340 litre etil alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen depoya, savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. Gizli girişi bulunan depoya balyozla duvarı kırarak ulaşan ekipler, yaptıkları aramada; 2 bin 340 litre etil alkol, 110 litre dökme alkol, 106 şişelenmiş alkol, 2 bin 500 kapak, 63 etiket ve 400 boş şişe ele geçirdi. Ekipler, ismi açıklanmayan bir kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DepoGaziantepAlkolEtil AlkolKaçak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Hatay'da 2 DEAŞ'lı yakalandı
MSB: Hatay'da 2 DEAŞ'lı yakalandı
Çıralı'da 3 bin 24 yavru caretta caretta denizle buluştu
Çıralı'da 3 bin 24 yavru caretta caretta denizle buluştu
Dron ile takibe alınan araçta metamfetamin ele geçirildi
Dron ile takibe alınan araçta metamfetamin ele geçirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans