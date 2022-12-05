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Düzce'de deprem sonrası okullar açıldı

DÜZCE'de, 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından tatil edilen okullarda eğitime bugün yeniden başlandı. 

05 Aralık 2022 Pazartesi 10:59
Düzce'de deprem sonrası okullar açıldı

Düzce'de 5.9'luk depremin ardından okulların incelenmesi ve öğrencilerin yaşadığı etkilerin azalması için okular tatil edildi. Okullarda yapılan incelemelerin tamamlanması, gerekli raporların hazırlanmasının ardından okullar, bugün yeniden eğitime açıldı. Valilikten yapılan açıklamada, okullarda inceleme yapıldığı ve güvenli olduğunun tespit edildiği vurgulandı. Valilik, deprem nedeniyle çocukların yaşadığı korku ve endişeyi gidermek için okullarda öğretmen ve uzmanlar ile 1 hafta boyunca sosyal aktivite ve rehberlik hizmetlerine ağırlık verileceğini açıkladı. 

Çocuklar ise bu sabah İstiklal Marşı’nı okumalarının ardından sınıflarına girerek dersbaşı yaptı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DüzceDepremOkulöğrenciEğitim
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