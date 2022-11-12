Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.455,53
ALTIN
1.054,17
DOLAR
18,56
STERLİN
22,01
EURO
19,24
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mecidiyeköy'de iş merkezinde bulunan mağaza ve ofisler açık artırma ile satılacak
Mecidiyeköy'de iş merkezinde bulunan...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım ihalesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım...
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...

Düzce depreminin 23'üncü yıl dönümünde acılar tazelendi

DÜZCE’de 12 Kasım 1999’da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kaynaşlı'da, 23’üncü yılda da acılar tazelendi. Deprem şehitlerini anmak için mevlit okunurken, enkaz altında kalanlar için mezarları başında dualar edildi. 

12 Kasım 2022 Cumartesi 15:09
Düzce depreminin 23'üncü yıl dönümünde acılar tazelendi

12 Kasım 1999’da saat 18.58’de merkez üssü Kaynaşlı olan 7.2 büyüklüğündeki depremde 782 kişi yaşamını yitirirken, Düzce’de 16 bin 666 konut ve 3 bin 837 iş yeri yıkıldı. Depremin 23’üncü yıl dönümünde Kaynaşlı’da hayatını kaybedenler için mevlit okundu. İlçe meydanındaki programa Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal İkşi, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ve çok sayıda kişi katıldı. Dualar okunduğu sırada bazı kişiler, gözyaşı döktü. Hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu sergide acılar tazelendi. Mevlidin ardından depremde yakınlarını kaybedenler, Deprem Şehitliği’ne akın etti. Aileler, mezarların başında dualar okudu.

'KUCAĞIMDA 30 GÜNLÜK BEBEĞİM VARDI'

Depremde kaybedilenlerin fotoğraflarını inceleyen Fatma Öztürk, "Fotoğrafları incelerken o anki deprem anını hissettim. Yaşadığımız felaketi Allah bir daha göstermesin. Hep tanıdıklarımız var. O gün bilhassa gördüğüm kişilerin fotoğraflarını gördüm. Mesela Cevdet Süzen. Giderken yolda rastladık. Yarım saat sonra ölüm haberini aldık. Tarifsiz duygular içindeyim. Benim kucağımda bebeğim vardı 30 günlük. Nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Bebeğimin kucağımda olduğunu unuttum. Kucağımda bir bebek olduğunu dışarıda fark ettim. O anda insan her şeyi unutuyor. 4 çocuğum vardı. Hepsinin sesini bir bir duyunca kendime gelmeye başladım. O anda insanın bütün algıları kapanıyor ve duyguları bitiyor. Hemen hemen her akşam oturduğumda bir deprem sarsıntısı hissediyorum gibi geliyor. Depremi hissediyorsun gibi oluyor. Unutulmuyor" dedi.

Kerim Özdemir ise "Hepimiz için acı bir gündü. Kayınpederimi ve kayınbiraderimi aynı gece kaybettik. Enkaz altında kaldılar. Sabaha karşı çıkarıldılar. Biz unutamıyoruz. O korku halen bizim için geçerli. Eşim ve ailesi çok büyük acılar çekti. Eşimde halen bir tedirginlik var. Ben bir sarsıntı olunca kaçmıyorum ama eşim kaçmaya çalışıyor " diye konuştu. 

​Depremde oğlunu, ağabeyini ve akrabalarını kaybeden İsminaz Erdoğan da "Bugün benden gitti. Unutulmuyor. Allah kimselere göstermesin. Oğlumu, ağabeyimi, dayımın kızını, 3 torununu, hangisini sayayım? Yıkıldık ama ayakta durmaya çalışıyoruz. Acılar unutulmuyor. Onlarla yatıp, onlarla kalkıyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DüzceDeprem12 Kasım 1999
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemi gördü, 113 yaşında yaşamını yitirdi
3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemi gördü, 113 yaşında yaşamını yitirdi
Diyarbakır’da alüminyum fabrikası fırınında patlama: 4 yaralı
Diyarbakır’da alüminyum fabrikası fırınında patlama: 4 yaralı
Kuraklıktan etkilenen Tuz Gölü'nde kirlilik de başladı  
Kuraklıktan etkilenen Tuz Gölü'nde kirlilik de başladı  
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans