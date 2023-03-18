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Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Düzce'nin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü. 

18 Mart 2023 Cumartesi 18:28
Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Düzce

Kent merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Kaynaşlı ilçesindeki 1300 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası'nda konaklayanlar, karın oluşturduğu güzel manzaranın tadını çıkarıyor.
Beyaz örtüyle kaplanan yaylada sis de etkisini gösteriyor. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü yayla yolunda polis ekipleri, sürücüleri yolda dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarıyor.
Kar, 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda da etkisini gösteriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
DüzceKarKış
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