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Edanur, mesai arkadaşının sevgilisinin maganda kurşunuyla öldü

ANTALYA'da, kafede çalışan Sıla P.'nin kavga ettiği erkek arkadaşı Semih Melih D., tabancasını ateşledi. Silahtan çıkan mermi, Sıla'nın mesai arkadaşı Edanur Demir'in (17) başına isabet etti. Edanur, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, kaçan Semih Melih D. ise Burdur'da polis ekiplerince yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Ocak 2022 Cumartesi 13:51
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Edanur, mesai arkadaşının sevgilisinin maganda kurşunuyla öldü

Olay, saat 01.30 sıralarında, Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'nda bulunan kafede meydana geldi. İş yerinde garson olarak çalışan Sıla P. ile sevgilisi Semih Melih D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Semih Melih D., yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti. Silahtan çıkan mermi, garsonlardan, Sıla'nın mesai arkadaşı Edanur Demir'in başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Edanur'u ambulansla hastaneye götürdü. Edanur Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Edanur'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AYNI KAFEDE SİLAHIYLA OYNARKEN KENDİSİNİ DE YARALAMIŞ

Olay sonrası kaçan Semih Melih D. de Burdur'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Semih Melih D.'nin, birkaç gün önce de aynı kafeye gelip, tabancasıyla oynadığı sırada kendisini elinden yaraladığı belirtildi.

Edanur Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından morgdan annesi Pakize ve kız kardeşleri Zehra ile Esra Demir tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı. Açık öğretim lisesi mezunu olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Edanur Demir'in, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKafeCinayetMagandaEdanur Demir
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