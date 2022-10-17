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Edirne'de, Åžehit Yusuf AtaÅŸ'Ä±n vasiyeti iÃ§in kermes kuruldu

17 Ekim 2022 Pazartesi 13:22
Edirne'de, Åžehit Yusuf AtaÅŸ'Ä±n vasiyeti iÃ§in kermes kuruldu

EDÄ°RNE - Edirne Belediyesi, 1 Ekimâ€™de, PenÃ§e- Kilit Operasyonu bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerin taciz ateÅŸinde yaralanÄ±p, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede ÅŸehit olan Piyade Astsubay Ã‡avuÅŸ Yusuf AtaÅŸ'Ä±n (21), "EÄŸer Ã¶lÃ¼rsem biriniz veya kendi aranÄ±zda anlaÅŸÄ±n bir ÅŸekilde, bir lÃ¶semili kÄ±z Ã§ocuÄŸuna bakÄ±n. BÃ¼tÃ¼n masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layÄ±n" vasiyetini yerine getirdi. Kentte, tÃ¼m geliri lÃ¶semili bir kÄ±z Ã§ocuÄŸunun tedavisine baÄŸÄ±ÅŸlanmak Ã¼zere kermes dÃ¼zenlendi.

ElazÄ±ÄŸlÄ± Piyade Astsubay Ã‡avuÅŸ Yusuf AtaÅŸ'Ä±n (21), ÅŸehit olmadan bir sÃ¼re Ã¶nce Ã§ekilen, "EÄŸer Ã¶lÃ¼rsem biriniz veya kendi aranÄ±zda anlaÅŸÄ±n bir ÅŸekilde, bir lÃ¶semili kÄ±z Ã§ocuÄŸuna bakÄ±n. BÃ¼tÃ¼n masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layÄ±n. Okulunu falan her ÅŸeyini karÅŸÄ±layÄ±n" vasiyetiÂ izleyenleri duygulandÄ±rdÄ±, LÃ–SEVÂ´e baÄŸÄ±ÅŸ yaÄŸdÄ±. TÃ¼rkiye genelinde baÅŸlatÄ±lan yardÄ±m kampanyalarÄ±na, Edirne Belediyesi de KadÄ±n Aile Hizmetler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ koordinasyonunda dÃ¼zenlediÄŸi kermesle destek verdi. Kentin en iÅŸlek bÃ¶lgesi SaraÃ§lar Caddesi'nde oluÅŸturulan kermes alanÄ±na, yiyecek, iÃ§ecek ve kitaplardan oluÅŸan stantlar kuruldu. Kermesin gelirinin, lÃ¶semili bir kÄ±z Ã§ocuÄŸunun tedavisinde kullanÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

'SON ARZUSUNU YERÄ°NE GETÄ°RMEKTEN SON DERECE ONURLUYUZ'

Kermesin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± Recep GÃ¼rkan, vatan topraklarÄ±nda rahatÃ§a nefes alÄ±nabiliyorsa, bunun ÅŸehitler sayesinde olduÄŸunu belirtti. GÃ¼rkan, "O ÅŸehitleri bu vatana armaÄŸan eden annelerin, babalarÄ±n ellerinden binlerce kez Ã¶pÃ¼yoruz. Burada Edirne Belediyesi olarak ÅŸehidimizin son arzusunu yerine getirmekten son derece mutlu ve onurluyuz. Ã‡alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za sonsuz teÅŸekkÃ¼r ediyorum. TÄ±pkÄ± ÅŸehidimiz gibi bu Ã¼lke sizlerle de gurur duyuyor. Kendi emeklerinizle hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸunuz bu Ã¼rÃ¼nler inanÄ±yorum ki Ã¶ÄŸleni bulmadan bitecektir. Edirneliler, Yusuf AtaÅŸâ€™a ve onun vasiyetine tÄ±pkÄ± topraÄŸÄ±mÄ±za, vatanÄ±mÄ±za, bayraÄŸÄ±mÄ±za sahip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gibi vasiyete de sahip Ã§Ä±kacaktÄ±r. Ruhun ÅŸad olsun sevgili Yusuf kardeÅŸimiz. KÄ±ymetli ailene ve TÃ¼rk milletine bir kez daha sÃ¶ylÃ¼yoruz; baÅŸÄ±mÄ±z saÄŸ olsun" dedi.

'Ä°NÅžALLAH LÃ–SEMÄ°LÄ° HASTALARIMIZ ÅžÄ°FAYA KAVUÅžUR'

GÃ¼rkan etkinlikte, ÅŸehit Yusuf AtaÅŸ'Ä±n babasÄ± Necat AtaÅŸ'Ä± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ arayarak taziyelerini iletti. Kermes iÃ§in Edirnelilere teÅŸekkÃ¼r eden Necat AtaÅŸ, "Ailem ve ÅŸehidimiz adÄ±na sizlere teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Ä°nÅŸallah sizin de emekleriniz boÅŸa gitmez. Bu vesileyle inÅŸallah lÃ¶semili hastalarÄ±mÄ±z da ÅŸifaya kavuÅŸmuÅŸ olur. Size ve ekibinize Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim" diye konuÅŸtu.

'BÄ°R TARAFTAN Ã‡OK BURUÄžUZ'

EtkinliÄŸe destek veren gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerden Hayriye Ã–zÃ§etin, "Åžehidimizin son isteÄŸini yerine getiriyoruz. KÄ±sÄ±r, mercimek kÃ¶ftesi, kurabiyelerimiz, tramisumuz var. VatandaÅŸlar ÅŸu an ilgililer ama biraz daha iyi olabilir. Hasta Ã§ocuklarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi Ã§ok gÃ¼zel, insanÄ± onore ediyor aslÄ±nda ama bir taraftan da Ã§ok buruÄŸuz" dedi.Â 

'ÅžEHÄ°DÄ°MÄ°ZÄ°N VASÄ°YETÄ° ÃœZERÄ°NE YERÄ°MÄ°ZÄ° ALDIK'

YaptÄ±klarÄ± Ã¼rÃ¼nlerle etkinliÄŸe katÄ±lan Edirne Kent Konseyi KadÄ±n Meclisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semra Ã‡ule ise "Åžehidimizin vasiyeti Ã¼zerine sahada yerimizi aldÄ±k. Biz kadÄ±nlar olarak el emeÄŸi Ã¼rÃ¼nlerimizi burada sergiledik, Allah kabul etsin diyelim. Åžehidimizin vasiyeti Ã¼zerine LÃ¶semili Ã‡ocuklar VakfÄ± adÄ±na yararlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve bizim de bu maneviyata ortak olmamÄ±z gerÃ§ekten Ã§ok mutluluk. Ä°nanÄ±lmaz yoÄŸun ve Ã§ok da gÃ¼zel. Bence ÅŸehidimin ruhu ÅŸad, mekanÄ± cennet olsun yerine ulaÅŸtÄ±" diye konuÅŸtu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Åžehit Yusuf AtaÅŸVasiyetEdirne
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