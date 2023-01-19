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Elazığ'da 169 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da 2020'de meydana gelen depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 169 konutun kura çekimi yapıldı.

19 Ocak 2023 Perşembe 11:56
Elazığ'da 169 deprem konutu için kura çekildi

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak ve 27 Aralık 2020'de meydana gelen depremlerin ardından, evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşların yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, merkezde 52, ilçelere bağlı belde ve köylerde 117 olmak üzere toplam 169 hak sahibi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında kura çekim töreni düzenlendi.

Vali Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, kura çekimiyle 169 hak sahibinin evine kavuşacağını söyledi.

Yapımı tamamlanan konutları hak sahiplerine bekletmeden teslim ettiklerini aktaran Toraman, "İl merkezinde hak sahibi olan henüz konutunu teslim etmediğimiz vatandaş sayısı 274'tü. Bugün çekeceğimiz 52 kura ile bu sayı 222'ye düştü. Bugün yine noterimiz aracılığıyla kırsal kesimde köylerimizde yapımı tamamlanan köy konutlarından da 117 konutun kura çekimini yapıyoruz. Bugün itibarıyla toplam 21 bin hak sahibi vatandaşımıza konutunu teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Bütün ilgili kurum ve kuruluşların özverili çalışmasıyla başarılı bir noktaya geldiklerini ifade eden Toraman, vatandaşların yeni evlerinin hayırlı olmasını diledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ElazığDeprem Konutu
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