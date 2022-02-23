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Elazığ'da 'Eren Kış-26 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Elazığ'da 870 personelin katımıyla 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu' başlatıldığını açıkladı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Şubat 2022 Çarşamba 10:32
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölgede barınan teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ve güven ortamını pekiştirmek amacıyla Elazığ'da 'Eren Kış-26 (Elazığ-Kurşunlu) Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 870 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarı ile devam ettiği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren Kış26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz OperasyonuElazığTerörTeröristOperasyon
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