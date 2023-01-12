Erciyes Kayak Merkezi "suni karlama"yla kayakseverlerin hizmetinde

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen master planla Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, sadece mekanik tesisleri ve pistleriyle değil suni karlama sistemiyle de ön plana çıkıyor.

Türkiye'deki birçok kayak merkezi yeteri kadar kar yağmadığı için sezonu açamazken Erciyes'te, 2012'de kurulan ve bugün 65 üniteye ulaşan suni karlama alt yapısıyla 21 Aralık'ta açılan pistlerde kayakseverlere hizmet veriliyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, suni karlama sisteminin bir kayak merkezi için mekanik tesisler kadar önemli olduğunu söyledi.

Dünyadaki iklim değişikliğinin olumsuz etkilediği alanlardan birinin de kış sporları sektörü olduğunu belirten Cıngı, "Özellikle Avrupa'da çok şiddetli iklim değişikliği yaşanıyor. Biz burada 2 bin 200 metrelerde kayak faaliyeti yürütürken Avrupa'da 700-800 metrelerde merkezler var. Dolayısıyla oradaki iklim değişikliği çok daha derinden yaşanıyor." dedi.

Cıngı, kayak sektörü açısından zor bir kış geçtiğini ve Avrupa'da bir çok kayak merkezinin yetersiz kar yağışı nedeniyle hizmet veremediğini belirtti.

Erciyes'in her anlamda sürdürülebilir bir kayak merkezi olarak tasarlandığını vurgulayan Cıngı, şunları kaydetti:

"Erciyes Master Planı'nda profesyonel bir düşünceyle ve ciddi danışmanlıkla yola çıkıldı. Bu kapsamda çok kuvvetli bir suni kar üretme kapasitesine sahibiz. Pistlerimizin yüzde 60'ında suni karlama altyapımız var. Biz bu sayede pistlerimizi zamanında açarak yerli ve yabancı misafirlerimize hizmet eder hale geldik. Saatte 8 bin 750 metreküp suni kar üretebiliyoruz. Sezon başından itibaren 300 bin metreküp civarında kar ürettik. Şimdiye kadar toplam kar yağışı 10-15 santimetre civarında. Eğer suni karlamamız olmasaydı gerçekten biz yağan karla sezonu açamazdık. Bizim özellikle zorlayıcı pistlerimizde suni karlama altyapımız henüz mevcut değil. Önümüzdeki yıllarda buralara da sistem kurup dağın tamamını suni karla açabilir hale geleceğiz."

Cıngı, suni karlama sayesinde sezon açılışı gerçekleştirilen Erciyes'te 21 Aralık'tan bu yana 300 bine yakın misafiri ağırladıklarını sözlerine ekledi.