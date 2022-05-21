Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.372,35
ALTIN
942,56
DOLAR
15,88
STERLİN
19,90
EURO
16,84
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alacak
Türkiye İnsan Hakları ve...
Lahey Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Lahey Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Ufuk Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim ve...

Eren Abluka operasyonlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren Abluka operasyonlarında 1’i terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer alan 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Mayıs 2022 Cumartesi 12:05
Eren Abluka operasyonlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; yurt içinde PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, 'ara-bul-yok et' stratejisiyle 15 Nisan’da Eren Abluka operasyonları başlatıldı. Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 8 bin 266 personelin görev aldığı Eren Abluka operasyonları Diyarbakır, Hakkari, Batman, Şırnak, Mardin, Tunceli, Muş, Bingöl, Ağrı, Elazığ ve Hatay illerinde devam ediyor. 

1'İ TURUNCU KATEGORİDE

Operasyonlarda; aralarında terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer alan 1 teröristin de bulunduğu; Ağrı’da 1, Hakkari’de 6 ve Şırnak’ta 5 olmak üzere 12 terörist etkisiz hale getirildi. 15 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen teröristlerin yanı sıra örgüt mensuplarının yaşam alanları da tek tek tespit edildi. Operasyonlarda, 31 mağara, 124 sığınak ve 16 depo imha edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ve imha edilen mağara, sığınak ve depolarda; 25 piyade tüfeği, 231 el bombası, bin 322 kilo patlayıcı madde, 29 el yapımı patlayıcı, RPG-7 roketatar silahı, 8 farklı çaplarda top mühimmatı, 3 bin 686 piyade tüfeği mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Eren Abluka operasyonlarının genişleyerek devam edeceği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren Abluka OperasyonuIçişleri BakanlığıTerörTeröristOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı
Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı
Şampiyon motosikletçi, gittiği çorbacıda öldürüldü
Şampiyon motosikletçi, gittiği çorbacıda öldürüldü
Konya'da FETÖ operasyonuna 15 tutuklama
Konya'da FETÖ operasyonuna 15 tutuklama
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans