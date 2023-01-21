"Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" başladı

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta "Eren Abluka Sonbahar Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" başlatıldı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyona, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 9 tabur, 67 operasyonel timde görevli 871 personel katılıyor.