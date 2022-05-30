Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.526,11
ALTIN
978,58
DOLAR
16,39
STERLİN
20,73
EURO
17,65
Kastamonu Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak
Kastamonu Üniversitesi 3 sözleşmeli...
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Güngören Belediye Başkanlığı memur alacak
Güngören Belediye Başkanlığı memur...
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel...
Flaş Haber
MSB: 1 asker şehit oldu
Kapat

Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı

ERZİNCAN'da, inşaat kazısında meydana gelen göçükte işçiler Mehmet Ali Koyun ile Medet Kotan yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:31
Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı

Kentte, Nermi Tombul Caddesi'ndeki Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'na ait inşaat çalışmasında, saat 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. Kazı alanındaki bir alanın çökmesiyle inşaatta çalışan 2 işçi göçük altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla göçük altından çıkarılan işçiler, ambulanslarla tedavi edilmek üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzincanInşaatKazıGöçükIşçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti
Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Mersin'de okul servisi ile TIR çarpıştı: 9'u öğrenci 11 yaralı
Mersin'de okul servisi ile TIR çarpıştı: 9'u öğrenci 11 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans