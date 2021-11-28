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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 4’ü ağır 22 yaralı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde, yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu 4’ü ağır 22 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Kasım 2021 Pazar 10:12
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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 4’ü ağır 22 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Refahiye'ye bağlı Akarsu köyü yakınlarında meydana geldi. İzmir’den Iğdır’a gitmek üzere yola çıkan Ünal G.’nin kullandığı 35 KLB plakalı yolcu otobüsü, Akarsu yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 22 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 4’ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzincanRefahiyeAkarsu KöyüOtobüsYolcu OtobüsüYolcuKazaTrafik Kazası
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