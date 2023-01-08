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Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de kar ve soğuk hava etkili oluyor

Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolları tır geçişlerine kapalı tutuluyor

08 Ocak 2023 Pazar 11:28
Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de kar ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
Soğuk hava nedeniyle bazı camilerin şadırvanları ile yollarda ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.
Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 22 santimetre ölçüldü.
- Ardahan
Ardahan'da da soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçişi sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolları dünden bu yana zincirsiz tır geçişlerine kapalı bulunuyor.
- Tunceli
Tunceli'de kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu.
Derelerin kısmen buzla kaplandığı kentte, bazı dağların zirvelerinde sis oluştu.
Bazı besiciler de soğuk havaya rağmen hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşıladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumArdahanTunceliKarKışSoğuk
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