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Eşi, Elçin’i 5 yerinden bıçakladı

TEKİRDAĞ'da Elçin Ak (28), koruma kararı aldırıp yerleştiği sığınma evinden ayrıldıktan bir gün sonra boşanma aşamasındaki eşi Özgürcan Ak (33) tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Elçin Ak ağır yaralanırken, olayın ardından kaçan Özgürcan Ak, yakalanıp tutuklandı. Elçin Ak geçen yıl bir televizyon programına katılmış, eşinin 3 çocuğunu kaçırdığını belirterek yardım istemişti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Mart 2022 Salı 15:53
Eşi, Elçin’i 5 yerinden bıçakladı

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi Barış Manço Sokak’ta meydana geldi. Ev kadını Elçin Ak, şiddet gördüğü gerekçesiyle besicilik yapan eşi Özgürcan Ak'a boşanma davası açtı. Dava devam ederken iddiaya göre Özgürcan Ak, annelerinin yanında bulunan 3 çocuğunu kaçırıp, bir daha kendisine göstermedi. Çocuklarını geri alamayan Elçin Ak, geçen yıl kasım ayında bir televizyon kanalındaki programı katılıp, yardım istedi. Programın ardından çocuklarını yanına alan Elçin Ak, eşinin tehditleri üzerine bu kez mahkemeye başvurup koruma kararı aldırdı. 24 Aralık'ta koruma altına alınan Elçin Ak, kadın sığınma evine yerleştirildi. Elçin Ak, sığınma evinden 2 gün önce ayrıldı.

Elçin Ak, dün akşam saatlerinde sokakta yürürken, Özgürcan Ak önünü kesince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgürcan Ak, yanındaki bıçağı çekip, eşini omuz ve kol bölgelerinden 5 kez bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı. İlk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı Elçin Ak, çağırılan ambulansla Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İSTANBUL’DA YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, İstanbul'a kaçtığı belirlenen Özgürcan Ak’ı yakalayıp, Tekirdağ’a getirdi. Emniyette susma hakkını kullandığı belirtilen Özgürcan A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağElçin AkÖzgürcan AkBıçakYaralama
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