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Eşi tarafından tabancayla başından vurulan Aysel yaşamını yitirdi

ORDU’nun Aybastı ilçesinde Metin Yılmaz (53), tartıştığı eşi Aysel Yılmaz’ı (36) tabancayla başından vurarak öldürdü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ocak 2022 Cumartesi 10:20
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Eşi tarafından tabancayla başından vurulan Aysel yaşamını yitirdi

Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Esenli Mahallesi Lise Caddesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Metin Yılmaz ile eşi Aysel Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Yılmaz, tabancayla eşi Aysel Yılmaz’ı başından vurdu, ardından da sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Yılmaz, kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Metin Yılmaz, polis tarafından gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrduAybastıMetin YılmazAysel YılmazCinayetKadın Cinayeti
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