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Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti

KOCAELİ'de Turan Karslı, boşanma aşamasında olduğu Güler Karslı'yı tabancayla öldürüp, kızı Elif Karslı'yı yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:23
Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti

Olay, saat 12.00 sıralarında, Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak'ta meydana geldi. TIR sürücüsü Turan Karslı, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu Güler Karslı'nın evine geldi. Burada eşiyle tartışan Turan Karslı, tabancayı ateşleyip önce Güler Karslı ve kızı Elif Karslı'yı ardından da kendisini vurdu. Olay anında evde olan gelini Zehra Karslı ise 3 yaşındaki çocuğuyla kaçıp, komşularına sığındı. Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Turan Karslı ve eşi Güler Karslı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Elif Karslı ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliTuran KarslıCinayetKadın CinayetiIntihar
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