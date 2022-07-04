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Eski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

ADANA'da Lokman D. (33), eski milli atlet olan komşusu Ahmet Pekyen'i (66) oturdukları apartmanın önünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:34
Eski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Olay, saat 07.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan Lokman D. ile alt katta oturan Ahmet Pekyen ve ailesi, dün tartıştı. Lokman D., bugün de evinin balkonundan apartmanın önündeki Ahmet Pekyen'e av tüfeğiyle ateş etti. Yaralanan Pekyen, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi Lokman D., evinde, olayda kullandığı değerlendirilen tüfekle gözaltına alındı. Lokman D.'nin dün akşam, aralarında daha önce de husumet olan Pekyen ailesinin üyelerini "Sizi öldüreceğim" diye tehdit ettiği iddia edildi. Şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

ESKİ MİLLİ ATLET

Ortaokul yıllarında milli takıma seçilen, Türkiye birincilikleri bulunan ve Balkan Şampiyonası'nda 6’ıncı olan Ahmet Pekyen, 1980 darbesinden sonra sporu bıraktı. 1987 yılında Anavatan Partisi'nin bombalanması olayında suçlanıp gözaltına alındı. Pekyen, iddiaya göre gördüğü işkence nedeniyle omuriliğindeki zedelenme sonucu yüzde 50 engelli kaldı. Bu suçlamadan beraat eden Pekyen, bir dönem Anadolu Halkları Derneği Başkanlığı da yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSeyhanYeşilyurt MahallesiMilli AtletAhmet PekyenSilahSaldırıCinayet
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