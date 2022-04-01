Ev ve bahçede çok sayıda silah ele geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, illegal silahlanmanın önüne geçilmesi ve tespitine yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Menteşe ilçesinin kırsal Yemişendere Mahallesinde oturan Y.B.'nin (66) evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı. Polis ekiplerince bu gece yarısı Y.B.'nin evine operasyon düzenlendi. Evin içerisinde ve bahçede yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 41 fişek ve 10 şarjör ele geçirildi. Şüpheli Y.B. hakkında, '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.