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Evde çıkan yangında pencereden atlayan kadın öldü 

KONYA'da, Suriyeli ailenin yaşadığı 3’üncü kattaki evde çıkan yangında, paniğe kapılıp pencereden atlayan Aysa El Şemali (60) öldü. Yaralanan aynı aileden 2’si ağır, 4 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Mayıs 2022 Cumartesi 16:28
Evde çıkan yangında pencereden atlayan kadın öldü 

Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Bölüm Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın son katında Suriyeli ailenin yaşadığı evde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Zihinsel engelli Muhanned El Şemali'nin (23) çıkardığı öne sürülen yangın, kısa sürede büyüdü. Bu sırada yangını gören Aysa El Şemali paniğe kapılarak, evin penceresinden kendini apartman boşluğuna bıraktı. El Şemali hayatını kaybederken, ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan aile bireyleri Ragıp (19), Muhammed (17), Fatma ve Muhanned El Şemali (23) ise kendi imkanlarıyla evden çıktı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Aysa El Şemali'nin cansız bedeni otopsi için Şehir Hastanesi’nin morguna götürüldü. Yangını çıkardığı iddia edilen Muhanned'in anneannesi Aysa El Şemali'nin 1 hafta önce Suriye'den Konya'ya geldiği belirtildi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaKaratayEvYangınItfaiye
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