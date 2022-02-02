Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,015.43
ALTIN
775.40
DOLAR
13.42
STERLİN
18.15
EURO
15.13
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı alacak
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü...
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...

Evine çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

TOKAT'ta Erol Öncü (25), evine gittiği arkadaşı  Tamer M. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Polis, olayın ardından eşi ve 2 çocuğunu alarak kaçan Tamer T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Şubat 2022 Çarşamba 09:38
Evine çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

Olay, saat 20.00 sıralarında Erenler Mahallesi Uzunseki Sokak'taki Tamer M.'ye ait evde yaşandı. İddiaya göre Tamer M., evine çağırdığı arkadaşı Erol Öncü ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Tamer M., evde bulunan av tüfeği ile Öncü'ye ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Öncü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öncü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası Tamer M., eşi ve 2 çocuğunu da yanına alarak kaçtı. Polis ekipleri Tamer M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TokatArkadaşCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güvenlik görevlisi, bara girmeye çalışan 3 kişiyi vurdu
Güvenlik görevlisi, bara girmeye çalışan 3 kişiyi vurdu
Muş'ta 'Eren 17 Operasyonu' başlatıldı
Muş'ta 'Eren 17 Operasyonu' başlatıldı
Türkiye’nin en uzun tüneli ile 58,1 milyon tasarruf 
Türkiye’nin en uzun tüneli ile 58,1 milyon tasarruf 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans