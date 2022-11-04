Fabrika yangÄ±nÄ± sonrasÄ± 'kalÄ±cÄ± kirleticiler' uyarÄ±sÄ±

BURSA'nÄ±n NilÃ¼fer ilÃ§esinde, 42 saatte sÃ¶ndÃ¼rÃ¼len tekstil fabrikasÄ±ndaki yangÄ±n sonrasÄ± oluÅŸan hava kirliliÄŸine iliÅŸkin UludaÄŸ Ãœniversitesi (BUÃœ) Ã‡evre MÃ¼hendisliÄŸi FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. SÄ±ddÄ±k Cindoruk, polyester gibi kimyasallarÄ±n Ã§ok fazla kirletici Ã¶zelliÄŸe sahip olduÄŸunu belirtti. Cindoruk, "Bunlar yanma sÄ±rasÄ±nda ortama Ã¶nemli miktarda kirletici aktarÄ±yor. BunlarÄ±n yanmasÄ±, hem partikÃ¼l hem de 'kalÄ±cÄ± kirleticiler' dediÄŸimiz daha toksik maddelerin atmosfere Ã§Ä±kmasÄ±na neden oldu. Ã‡ok uzun sÃ¼re atmosferde beklemesi, bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan iyi olmadÄ±" dedi.



NilÃ¼fer'deki Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde faaliyet gÃ¶steren tekstil fabrikasÄ±nda 1 KasÄ±m'da Ã§Ä±kan yangÄ±n, 42Â saat sonra sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ã–zellikle polyester, boya, yaÄŸ gibi kimyasallarÄ±n yanmasÄ±, Ã§evreyi olumsuz etkiledi. Dumanlar kentin dÃ¶rt bir noktasÄ±ndan gÃ¶rÃ¼nÃ¼rken, oluÅŸan tabaka da uzun sÃ¼re havada asÄ±lÄ± kaldÄ±. Bursa'daki hava kirliliÄŸine iliÅŸkin 20 yÄ±ldÄ±r Ã§alÄ±ÅŸma yapan BUÃœÂ Ã‡evre MÃ¼hendisliÄŸi FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. SÄ±ddÄ±k Cindoruk, "Hava kirliliÄŸinde Ã¶zellikle meteorolojik koÅŸullar Ã§ok Ã¶nemli. Bacadan herhangi bir emisyonun havaya atÄ±lmasÄ± ile seyrelme olaylarÄ± iÅŸin iÃ§ine giriyor. Bu da meteorolojik faktÃ¶rlerle gerÃ§ekleÅŸiyor. Nem, sÄ±caklÄ±k, rÃ¼zgar gibi etkiler Ã§ok Ã¶nemli. Ä°ÅŸin kÃ¶tÃ¼ yanÄ± bu yangÄ±n olmadan kentte durgun hava koÅŸullarÄ± hakimdi. RÃ¼zgar hÄ±zÄ± oldukÃ§a dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼. BÃ¶yle olunca yangÄ±n sÄ±rasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan emisyonlarÄ±n havada daÄŸÄ±lma oranÄ±, Ã§ok alt dÃ¼zeyde oldu. DumanÄ± uzun sÃ¼re gÃ¶zlemleyebildik. Tabi ki duman Ã§ok genel bir tabir. Bunun iÃ§indeki kirleticiler Ã§ok Ã¶nemli" diye konuÅŸtu.



'ATMOSFERDE UZUN SÃœRE BEKLEDÄ°, Ä°YÄ° OLMADI'



Polyester gibi kimyasallarÄ±n Ã§ok fazla kirletici Ã¶zelliÄŸe sahip olduÄŸunu belirten Prof. Dr. Cindoruk, "Bunlar yanma sÄ±rasÄ±nda ortama Ã¶nemli miktarda kirletici aktarÄ±yor. BunlarÄ±n yanmasÄ±,Â hem partikÃ¼l hem de 'kalÄ±cÄ± kirleticiler' dediÄŸimiz daha toksik maddelerin atmosfere Ã§Ä±kmasÄ±na neden oldu. Ã‡ok uzun sÃ¼re atmosferde beklemesi, bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan iyi olmadÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ bir kirletici atmosfere Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zaman hem boyutuna hem yoÄŸunluÄŸuna gÃ¶re atmosferde Ã§Ã¶kelmeler yaÅŸanÄ±yor. Kaba partikÃ¼ller Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede, ince partikÃ¼ller ise daha uzun sÃ¼rede Ã§Ã¶kÃ¼yor" dedi.



â€‹'CAMLARI KAPALI TUTUN, HAVAYI SOLUMAYIN'



HavanÄ±n temizlenmesi iÃ§in yaÄŸÄ±ÅŸa ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu kaydeden Prof. Dr. Cindoruk, "HavayÄ± kendi kendine temizleme prensibi olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z yaÄŸÄ±ÅŸlar ile seyrelme gibi etkiler olmadÄ±kÃ§a bunlar atmosferde uzun sÃ¼re kalabiliyor. Bizim de Ã¼midimiz; bir an Ã¶nce yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ve dispersiyon etkisinin aktif hale geÃ§mesi ve kirliliÄŸin azalmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde"Â diye konuÅŸtu.



Ã‡ocuklar, yaÅŸlÄ±lar, hamilelerÂ ve kronik hastalÄ±ÄŸÄ± olanlar iÃ§inÂ uyarÄ±larda bulunan Prof. Dr. Cindoruk, "YangÄ±n emisyonlarÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yaÅŸlÄ±larÄ±n, kronik hastalÄ±ÄŸÄ± olanlarÄ±n, Ã§ocuklarÄ±n ve hamilelerin camlarÄ±nÄ± kapalÄ± tutmalarÄ± ve bu havayÄ± Ã§ok solumamalarÄ± gerektiÄŸini belirttik. BugÃ¼n kirleticilerin biraz daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k" dedi.Â



Prof. Dr. Cindoruk, hava kirliliÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da aktararak, "Bursa'da hava kalitesini izlemek iÃ§in istasyon sayÄ±mÄ±z yetersiz. BÃ¶lgedeki havayÄ± izleyemediÄŸimiz iÃ§in ne dÃ¼zeyde kirlendiÄŸini tam olarak Ã¶lÃ§emedik. Hava izleme aÄŸÄ±nÄ± geniÅŸletmemiz gerekiyor. Ä°zleyemediÄŸiniz ÅŸey hakkÄ±nda Ã¶nlem de alamazsÄ±nÄ±z, Ã¶neri de geliÅŸtiremezsiniz" diye konuÅŸtu.



TABÄ°P ODASI BAÅžKANI: BÄ°ZÄ° ENDÄ°ÅžELENDÄ°REN KISA VADELÄ° ETKÄ°LER



Bursa Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Dr. Levent Tufan KumaÅŸ da "SaÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±nda riskli olan kesimler var; kalp, akciÄŸer, solunum yolu hastalÄ±ÄŸÄ± olanlar, Ã§ocuklar, gebeler yÃ¼ksek risk grubunu oluÅŸturuyor. YangÄ±nÄ±n olumsuz etkilerine karÅŸÄ± bir gÃ¶zlememiz var. YangÄ±ndan kaynaklanan duman ile partikÃ¼llerin yÃ¼kseldiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Kirletici gazlarÄ±n da yÃ¼kselmiÅŸ olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. BÃ¶lge baÅŸta olmak Ã¼zere doÄŸu-batÄ± ekseninde hava kirliliÄŸine iliÅŸkin verilerin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bunlar da somut rakamlar. Ã–ncelikle yangÄ±na yakÄ±n bÃ¶lgelerde yaÅŸayanlarÄ±n bu konuya dikkat etmesi gerekiyor, Ã¶nlem almasÄ± gerekiyor. Genel olarak hava kirliliÄŸin uzun vadeli etkileri oluyor. Bizi burada endiÅŸelendiren kÄ±sa vadeli etkileri. Kronik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olan kiÅŸilerde hastalÄ±ÄŸÄ±n ÅŸiddetlenmesine yol aÃ§abilir. MÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca kirli bÃ¶lgelerden kaÃ§Ä±nmalarÄ±, aÃ§Ä±k havaya Ã§Ä±kmamalarÄ±, zorunlu durumlarÄ± kaliteli maske kullanmalarÄ± riskli gruplar aÃ§Ä±sÄ±nda yaralÄ± olacaktÄ±r" dedi.Â