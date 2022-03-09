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Festivalin 3 yıldır iptal edilmesi mesir satışlarını düşürdü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Mart 2022 Çarşamba 16:14
Festivalin 3 yıldır iptal edilmesi mesir satışlarını düşürdü

MANİSA - UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesinde yer alan, Osmanlı'dan günümüze miras 482 yıllık köklü geleneğe sahip mesir macunu festivalinin, son 3 yıldır koronavirüs salgını nedeniyle yapılamaması, mesir macunu satışlarını düşürdü. Salgınla birlikte üretimin 150 tondan 70 tona kadar gerilediğini belirten Manisa Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, "Ancak salgının başladığı ilk döneme göre tekrar üretimde artışa geçildi" dedi.

Osmanlı tarihinde, 482 yıl önce Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımıyla yapılan Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan'a şifa olan, festivali ise 2012 yılında UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesinde yer alan mesir macunu festivali, bu sene 482'nci yılı geride bırakacak. 1926 yılında dönemin Manisa Valisi tarafından 'Saltanat bakiyesi' diyerek yasaklanan ve 25 yıl boyunca yapılamayan festival, o dönemden sonra ilk kez 3 yıl üst üste yapılamamış olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene 482'nci festival için hiçbir çalışmanın yapılmadığı bildirildi.

Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, festivalinin yapılamaması nedeniyle mesir macunu satışlarının düştüğünü söyledi. Tanık, "2020 yılında 480'incisini kutlayacağımız mesir macunu festivali sırasında ortaya çıkan salgın nedeniyle bu yıl 3'üncüsünü yapamıyoruz. Sonuç olarak koronavirüs bizim üretimimizi de satışımızı da etkiledi. Mesir macununu, festivalin yapıldığı şubat, mart ve nisan aylarında normal aylara göre daha yüksek oranda satış yapıyorduk. Komite bu yılda festivalin yapılmayacağını açıkladı. Bu mesirle ilgili çalışmaları bıraktığımız anlamına gelmiyor" dedi.

'ŞARTLARA GÖRE ÜRETİME DEVAM EDİYORUZ'

Şartlara göre üretime devam ettiklerinin belirten Tanık, "Yılda 150 ton civarında mesir üretiyoruz. Normal zamana göre üretim azaldı. Ancak salgının başladığı döneme göre ise yine biraz artış başladı. 2020 yılında 70 tonlara kadar indik ama bugün bu üretim tekrar eski günlerine dönmeye başladı. Sadece yurt içi değil, yurt dışında da ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık. Salgın bittiğinde ticari şartlarında oluşması halinde yurt dışına da yine eskisi gibi mesir satışlarının yapılacağından şüphemiz yok" diye konuştu.

'STOKLU ÇALIŞMIYORUZ'

Mesir macununda hiçbir zaman stoklu çalışmadıklarını belirten Tanık, "Günlük mesir macunu üretim kapasitemiz var. Ürettiğimiz mesir macunlarını günlük olarak piyasaya sürüyoruz. Covid-19 zamanı yaşanan düşüşün doğal bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Salgının bitmesiyle ve festivalin yeniden yapılması halinde tekrardan satışlarımızın eski günlerine geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UNESCOFestivalMesir Satışları
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