FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına darbe: 13 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nce FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik yapılan istihbarat çalışmalarında; örgütün hava kuvvetleri mahrem yapılanmasında mahrem imam veya asker olarak yer almış, daha sonra tutuklanmış ve adli işlem görmüş örgütçülerin toparlanmaya çalıştığı ve eski örgüt mensuplarına temas etmeye ve yeniden yapılanmaya çalıştığı bilgilerine ulaşıldı. Geçen ocak ayında elde edilen bu bilgiler doğrultusunda yapılan ilk operasyonda aralarında güncel mahrem yapılanma sorumluları ile örgüt finansörlerinin olduğu toplam 5 şüpheli yakalandı; bunlardan 2'si etkinlik pişmanlıktan yararlanırken, 3'ü tutuklandı.

KATALOG EVLİLİKLER DEVAM ETMİŞ

Operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyaller (cep telefonları ve USB cihazları) TEM Şube Müdürlüğü uzman ekiplerince incelendi. Dijital kazıma yöntemi ile geri getirilen ve şifreleri çözülen yazışmalarda; örgüt içi talimat içeren yazışmalara, para trafiklerine ilişkin bilgilere ulaşıldı. Etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensupları ise güncel yapılanmanın para trafiğini, örgüt içi finans ve toparlanma faaliyetlerini anlattı. Etkin pişmanların ifadeleri ile dijitallerden elde edilen delilleri eşleştiren TEM ve İstihbarat görevlilerinden oluşturulan özel ekip çalışmayı genişletti. Yapılan delillendirme ve istihbarat çalışmalarında; mahrem yapılanmanın toparlanma amacıyla yaptığı faaliyetler, bu faaliyetleri organize edenler ve finanse edenler, terör örgütü finansmanı için kurulan şirketler ve faaliyetleri ile yurt dışındaki irtibatları, örgütün yeni online toplantı düzenleri ve sorumlularının kimlikleri ve örgüt içi katalog evlilik faaliyetlerinin devam ettiği ortaya çıkarıldı.

PARA AKTARIM YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Ayrıca güncel mahrem yapının örgütün finansını sağlamak için Türkiye ve yurt dışında ABD ve İrlanda’da şirketler kurduğu veya kurulu örgüte müzahir şirketleri kullandığı, şirketlerin bir kısmının paravan olduğu, şirket toplantısı olarak düzenlenen online toplantılarda örgütsel bilgi alışverişlerinin de yapıldığı anlaşıldı. Ayrıca şirketlerin yurt dışındaki örgüte müzahir şirketlerle bağlantıları ve para aktarımlarına ilişkin yöntemleri de deşifre edildi. Yine güncel mahrem yapıda bulunan çoğu ihraç, tutuklu veya tahliye edilmiş subayların da bu şirketler aracılığı ile finanse edildiği ortaya çıkarıldı. Bunlarla birlikte örgütün şirketler arası iş ve işlemlerini ise ihraç vergi uzmanları ile ihraç maliye bakanlığı çalışanının koordine ettiği tespit edildi.

TOPARLANMA FAALİYETLERİ YURT DIŞINDAN TAKİP EDİLMİŞ

FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasında toparlanma faaliyetlerinin yurt dışından sorumlular tarafından takip edildiği, bu sorumlunun da yine geçmişte mahrem yapılanmada görev alan ve yurt dışına firar eden M.K. olduğu anlaşıldı. M.K. ile birlikte örgüt finansmanında sorumlu düzeyde yurt dışında faaliyet gösterenlerden A.Ç.'nin, tutuklu ihraç Tuğamiral eski Batı Görev Grup Komutanı ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kendisine bağlı gemilere seyre çıkılması emri veren ve 'Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs' suçundan tutuklanan Y.Ç.’nin oğlu olduğu tespit edildi. Örgütün Türkiye’deki finans işleri ile örgüt tarafından kurulan alışveriş şirketlerin online satış faaliyetlerini yönetenlerden K.A.'nın ise ihraç Maliye Bakanlığı çalışanı olduğu anlaşıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Örgüt mensupları tarafından kurulan paravan şirketlerin teşvik alabilmesi için çalışma yaptıkları ve devlete vergi vermemek için 'TW' isimli para transferi yönetimini kullandıkları; ancak Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ilk operasyonla teşvik alma girişimlerinin engellendiği anlaşıldı. Hazırlanan soruşturma dosyası kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ/PDY’nin güncel mahrem yapılanma ve toparlanma faaliyetlerinde yer alan aralarında örgüt yöneticisi, finansörü, kuryeleri ile gaybubet evleri ve katalog evlilikleri ayarlamaktan sorumlu örgüt mensuplarının yer aldığı 29 şüpheliye yönelik 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi yakalandı. Operasyonda 52 bin dolar, 30 bin TL ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.