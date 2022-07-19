Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.451,27
ALTIN
962,87
DOLAR
17,54
STERLİN
21,02
EURO
17,82
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
İzmir Bakırçay Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi 6...
Özyeğin Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak
Özyeğin Üniversitesi 15 Öğretim...
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi...

FETÖ'nün kamu yapılanması ve komiser yardımcılığı soruşturmalarında 34 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 22 şüpheli, 2007 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 12 şüpheli olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

19 Temmuz 2022 Salı 09:55
FETÖ'nün kamu yapılanması ve komiser yardımcılığı soruşturmalarında 34 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel GSM hatları ile irtibat kuran 22 şüpheli tespit edildi. Haklarında örgüte üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/periyodik arama, ByLock yazışmaları gibi çeşitli deliller elde edilen 13'ü görevde, 1'i emekli, 8'i ihraç olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.

Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen '2007 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı' soruşturması kapsamında 12 şüpheli belirlendi. FETÖ/PDY üyeleri tarafından erişilen sınav sorularını, onlardan alarak, komiser yardımcısı olan 12 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi. İki soruşturmada da şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışmalar sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraFETÖPDYTerörörgütDarbeKalkışmaOperayonEmniyetPolisKomiserAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını
Eğitimci Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Akçekaya: Bana komplo kuruldu
Eğitimci Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Akçekaya: Bana komplo kuruldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans