Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
566.44
DOLAR
9.7905
STERLİN
13.4971
EURO
11.4086
59 kalem temizlik malzemesi alınacaktır
59 kalem temizlik malzemesi...
2.400 Kg et ürünü satın alınacaktır
2.400 Kg et ürünü...
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...

FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına operasyon

​​​​​​​Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddia edilen hepsi ihraç edilmiş olan ve aralarında bir Tuğgeneralin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ekim 2021 Pazartesi 10:44
0 Okunma
FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerin örgütün sözde mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve FETÖ/PDY terör örgütünün tepe yöneticisi konumundaki kişilerle irtibatlı olan kişilerle operasyonel hat kullanarak iletişime geçtikleri, büfe/sabit hattan örgütsel iletişim modeline uygun olarak arandıkları tespit edildi.

18 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Hepsi ihraç edilmiş olan Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 1 Albay , 1 Yarbay , 1 Binbaşı , 2 Yüzbaşı , 6 Üsteğmen , 1 astsubay, 2 Uzman Jandarma, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 1 Yarbay, Deniz kuvvetleri Komutanlığında görevli 1 Albay, Kara Kuvvetleri komutanlığı'nda görevli 1 Tuğgeneral, 1 Yüzbaşı olmak üzere toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah İstanbul merkezli 7 farklı ilde 18 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FetöTerörörgütTSKOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'de orman yangını
Karadeniz yaylalarında ikinci yıkım dalgası
Karadeniz yaylalarında ikinci yıkım dalgası
Ankara merkezli 4 ilde 6 DEAŞ şüphelisine gözaltı kararı
Ankara merkezli 4 ilde 6 DEAŞ şüphelisine gözaltı kararı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans