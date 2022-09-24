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FETÖ’nün hava astsubayı tutuklandı

ADANA’da FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Hava Astsubay İsmail S.’nin (44), 10’uncu Tanker Üssü’nde aktif görevde olduğu, ardışık arama yaparak mahrem imamlarla görüştüğü öne sürüldü.

24 Eylül 2022 Cumartesi 10:46
FETÖ’nün hava astsubayı tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı belirlenen 10 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere 21 Eylül günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerden Hava Astsubay İsmail S.’nin, 10’uncu Tanker Üssü’nde halen görevde olduğu öğrenildi. İsmail S.’nin, sabit büfe ve ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptığı, örgüt adına faaliyet yürüten mahrem imamlarla görüştüğü öne sürüldü. Şüpheli Ayşe D.’nin (40) ise 2 ayrı ByLock hattı bulunduğu, örgütün sohbet toplantılarına katıldığı belirtildi. Örgütün kapatılan dershanelerinde öğretmenlik ve müdürlük yaptığı belirlenen Mehmet A.’nın (50) ise Bank Asya'ya destek için para yatırdığı, dershanelerdeki çocuklara ‘ser rehber’lik yaptığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail S., Ayşe D. ve Mehmet A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Muhammet A. ve Hacer A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaFETÖPDYTerörörgütOperasyon
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