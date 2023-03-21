Fidanlar, depremde hayatını kaybedenlerin anısına toprakla buluştu

Burdur/Antalya/İzmir/Edirne

Burdur Orman İşletme Müdürlüğünce Çeltikçi ilçesi Burdur-Antalya kara yolu kenarında oluşturulan bir hektarlık alanda karaçam, fıstıkçamı, sedir ve yalancı akasya türlerinden toplamda 2 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Depremzedeler ve öğrencilerin de katıldığı etkinlikte, fidanlara depremde vefat edenlerin isimleri asıldı.

Kahramanmaraş'taki depremlerde evi yıkılan ve enkazdan çıkarılan Havva Şişman (38), AA muhabirine, depremin travmasını atlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Enkazda 4-5 saat kaldığını, komşularının yardımıyla kurtulduğunu belirten Şişman, "Maalesef akrabalarımızı kaybettik. Burdurluların bizimle ilgilemesinden çok memnun kaldık. Hatıra ormanın oluşturulması bizi duygulandırdı. Depremde ölen kardeşlerimiz, bazılarımız, arkadaşlarımız için dikilen bu fidanlar geride kalan insanlar için yeşerecek, her biri için ümit olur. Hayata tekrardan sıfırdan başlıyoruz, İnşallah hepimiz, bu ağaçlar gibi yeşerir Maraş'ı ve diğer illerimizi ayağa kaldırabiliriz." diye konuştu.

Fatma Şişman da (42) zor günler geçirdiklerini, ikinci depremde köylerinin büyük hasar aldığını dile getirerek, "Bu fidanlar da şehit olan kardeşlerimiz ve geride kalan aileleri için yeşerecek. Tekrar şehirlerimize geri döneceğiz. " ifadelerini kullandı.

Antalya

Antalya'da Dünya Ormancılık Günü kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına oluşturulan "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı"na fidan dikildi.

Kepez İlçesi Duacı Mahallesi'nde düzenlenen törende, 30 dönüm alanda defne, çam ve tıbbi aromatik olmak üzere 3 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu, 500 fidan da vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Vali Ersin Yazıcı, programda, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde fidan dikmek, dünyaya katkıda bulunmak için ve Antalya'yı yeşillendirmek için bir araya geldiklerinin söyledi.

Asrın felaketinde 50 binin üzerinde kişiyi kaybettiklerini belirten Yazıcı, "O acı olayı yaşayıp, o travmayı atlatmak çok zor ama hayat devam ediyor. İnşallah devletimizin gücüyle, milletimizin desteğiyle bu zor günler de geçecek ve bunun da üstesinden geleceğiz. Büyük Türk milleti, büyük Türk devleti bunun da altında kalkacak." dedi.

Yazıcı, devlet ve milletin yardımlaşma gücüyle deprem bölgesinin en kısa zamanda normale döneceğine inandığını ifade etti.

Bu dünyada yaşamak için temiz hava, su ve toprağa ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Ormanlarımız ve yeşilimiz bol olduğunda havamız, suyumuz ve toprağımız da temiz olacak. Toprağımızı da insan oğluna hizmet edecek şekilde temiz tuttuğumuz zaman inanıyoruz ki yaşamımız daha kaliteli ve konforlu olacak." diye konuştu.

Yazıcı, tüm Türkiye'de milyonlarca ağaç dikileceğini, çocuklara havası, suyu ve toprağı daha temiz bir hayat bırakmak için uğraştıklarını kaydetti.

Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise orman bilincinin artması için her yıl fidan dikimi yapıldığını ve bu yıl 6 Şubat'ta büyük bir deprem felaketinin yaşandığını anlattı.

Felaket sonrası bu yıl ki fidan dikimini depremde hayatını kaybedenlere adadıkları vurgulayan Dikici, "Ben de deprem bölgesinde görev yaptım ve yaşadığımız acı çok büyüktü. Kurum olarak elimizden geldiği kadar 500 depremzedeyi ağırlıyoruz. Orman gününden hem hayatını kaybedenleri anmak istiyoruz hem de onlar adına fidanlar diktik." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve çocuklar fidan dikimi gerçekleştirdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

İzmir

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirenler için İzmir'de hatıra ormanı oluşturuldu.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Bornova ilçesindeki Yakaköy Arapalanı mevkisinde "6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" fidan dikim töreni düzenlendi.

Törene katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iklim değişikliği nedeniyle dünyanın birtakım felaketlere maruz kaldığını belirterek, Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Köşger, insanoğlunun sanayileşme devrimiyle dünyanın dengesine sert müdahalelerde bulunduğunu ifade ederek, "Bunun sıkıntılarını hep birlikte yaşıyoruz. Doğanın dengesini bozuyoruz, olması gereken şeklini değiştiriyoruz, doğa da zaman zaman olması gereken şekilde bize davranıyor ve bunun sonucuna hep birlikte katlanıyoruz." diye konuştu.

Ormanların iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında önemine dikkati çeken Köşger, şunları kaydetti:

"Depremde ölenlere rahmet diliyorum. Onların acısını, deprem felaketini, deprem coğrafyasında olduğumuzu unutmayacağız. Depremi can kaybına sebep olmadan savuşturabileceğimizi unutmayacağız. Bütün kurumlar olarak, 85 milyon deprem sonrası nasıl kenetlenmişsek, depremden önce de alınması gereken tedbirler noktasında bilinçleneceğiz, olması gerektiği gibi hareket edeceğiz. İnşallah bu acıları bir daha yaşamayacağız. Yavrulamızını da bu noktada bizden daha bilinçli davranmalarını umut ediyorum. Onları en iyi şekilde yetiştirmemiz lazım, ülkeyi onlara emanet edeceğiz."

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de teşkilat olarak depremin hemen ardından arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını, halen de AFAD koordinesinde deprem bölgesinde altyapı, gıda ve su temini gibi konularda çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

Depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için oluşturulan 25 dekarlık alana 4 bin fidan dikileceğini belirten Derince, "Manisa'da oluşturulacak 6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Ormanı için de 20 dekar arazide 4 bin fidan dikilecek. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2003-2022 yılları arasında 146 milyon fidan diktik. 205 milyon tohumu toprakla buluşturduk. 2023 yılında ise yaklaşık 2 bin hektar alanda 3 milyon fidanı toprakla buluşturacağız." diye konuştu.

Törende, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Törene Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, öğrenciler de katıldı.

Edirne

Trakya'da, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına "Deprem Şehitleri Ormanları" oluşturuldu.

Edirne Valiliğince, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Lalapaşa ilçesi Hacıdanışment köyü yakınlarındaki merada "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" fidan dikim etkinliği düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Vali Vekili Sıdkı Zehin, yaptığı konuşmada, dünyanın akciğerleri ormanları koruma ve geliştirme konusunda herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Ormanların bütün insanlığın ortak değeri olduğunu belirten Zehin, "Bu bağlamda üstün görev bilinciyle hareket eden orman idaremizin değerli mensuplarına yapmış oldukları hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Edirne Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy da Orman Genel Müdürlüğünün 81 ilde depremde hayatını kaybedenler anısına hatıra ormanı oluşturduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından 1 hektarlık alanda karaçam, fıstık çamı, badem ve batı ladini türlerinden 1000 fidan dikildi. Katılımcılara da 250 karaçam fidanı dağıtıldı.

Etkinliğe, Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, CHP İl Başkanı Samet Kahraman, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'da da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına fidan dikildi.

Avşar Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Aziz Yıldırım, alanda 30 bin fidanın toprakla buluşturulacağını ifade etti.

Geçen sene 250 bin fidanın dikildiğini anımsatan Yıldırım, Cumhuriyet'in 100. yılında 500 bin fidanı toprakla buluşturmak istediklerini kaydetti.

Kırklareli'nde ise Demircihalil köyündeki alanda 3 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Programa Kırklareli Vali Vekili Yusuf Güler, Başsavcı Hazım Aslancı, Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, il protokolü ve öğrenciler katıldı.