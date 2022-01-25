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Fındık tüccarına sokakta silahlı saldırı

ORDU’nun Ünye ilçesinde evinden markete gittiği sırada arkasından yaklaşan henüz kimliği belirlenemeyen kişi ve ya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan fındık tüccarı Nahit Yiğit (47) vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Yiğit hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ocak 2022 Salı 10:58
Fındık tüccarına sokakta silahlı saldırı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Gölevi Mahallesi’nde meydana geldi. Markete gitmek için evinden dışarıya çıkan fındık alım satımı yapan Nahit Yiğit, 20 metre ileride arkasından yaklaşan ve kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahsaldırıya uğradı. Yiğit, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan ya da saldırganlar kaçtı. Silah sesleri üzerine sokağa çıkan vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yiğit, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Yiğit, buradan Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yiğit’in hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olay sonrası kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrduünyeFındıkTüccarSilahSaldırı
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