Fırıncı iş yerinde başından vuruldu, evi de kurşunlandı 

Olay, saat 08.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi 50175 Sokak'taki fırında meydana geldi. İddiaya göre, sabah iş yerine gelen fırıncı Mücahit Toroman, çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Toroman, başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Tabancayı ateşleyen kimliği belirsiz şüpheli ise otomobille kaçtı. Yakınları tarafından özel hastaneye kaldırılan Mücahit Toroman'ın bugün evine de tabancayla ateş edildiği belirtildi. Polis, kaçan saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.