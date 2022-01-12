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Fırıncı iş yerinde başından vuruldu, evi de kurşunlandı 

ADANA'da fırıncı Mücait Toroman (45), iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurulup, ağır yaralandı. Toroman'ın evine de tabancayla ateş açıldığı belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Ocak 2022 Çarşamba 10:42
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Fırıncı iş yerinde başından vuruldu, evi de kurşunlandı 

Olay, saat 08.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi 50175 Sokak'taki fırında meydana geldi. İddiaya göre, sabah iş yerine gelen fırıncı Mücahit Toroman, çalıştığı sırada silahsaldırıya uğradı. Toroman, başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Tabancayı ateşleyen kimliği belirsiz şüpheli ise otomobille kaçtı. Yakınları tarafından özel hastaneye kaldırılan Mücahit Toroman'ın bugün evine de tabancayla ateş edildiği belirtildi. Polis, kaçan saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaFırınFırıncıSilahSaldırıYaralama
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