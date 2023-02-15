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Fransa'dan depremden etkilenen Adıyaman'a sahra hastanesi

Fransa hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine sahra hastanesi kurdu.

15 Şubat 2023 Çarşamba 12:33
Fransa'dan depremden etkilenen Adıyaman'a sahra hastanesi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremin ardından Fransa tarafından Gölbaşı'nda yüksek kapasiteli bir Acil Tıp Ekibi seviye 2 (EMT2) sahra hastanesi oluşturuldu.
100 hastaya hizmet verebilen Sivil Acil Tıbbi Müdahale Ekibi de depremzedelere tıbbi bakım sağlamak ve hasar gören hastaneleri desteklemek üzere kentteki arama kurtarma ekipleriyle çalışmak için bölgeye konuşlandı.
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, gazetecilere, kurulan sahra hastanesinde her türlü imkanın bulunduğunu söyledi.
Adıyaman'a gelmeden önce Kahramanmaraş'ı ziyaret ettiğini anlatan Magro, "Onlar yavaş yavaş dönmeye başlayacak. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine kurduğumuz bu hastane biraz daha uzun kalacak. Türk makamları ne kadar kalın derse o kadar kalacağız. En az 15 gün kalmayı planlıyoruz ama daha da uzayabilir." dedi.
Kurulan hastanede görev yapan genel cerrah Isabella Arnaud ise "Burada hem ameliyat hem normal hasta hem kadın doğum hastaları, travmatoloji, genel cerrah gibi branşlarda tüm hastaları alabileceğiz. İçeride 2 ameliyathanemiz var, doğum odamız var, 2 doğum doktorumuz var. 15 doktor ve 25 hemşiremiz görev yapacak." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaKahramanmaraşAdıyamanDepremçadırSahra Hastanesi
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