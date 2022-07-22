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Freni boşalan vinç, otomobil ve yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

ÇORUM’da freni boşalan vincin kavşakta otomobil ve yayalara çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.  

22 Temmuz 2022 Cuma 10:45
Freni boşalan vinç, otomobil ve yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Çorum Çevreyolu Buharaevler Kavşağı’nda meydana geldi. Necmettin Düz idaresindeki vinç, freni boşalınca önünde bulunan bir otomobile ardından yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi henüz belirlenemeyen yayalardan biri olay yerinde, diğeri ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Yaralı vinç sürücüsü de tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇorumçevreyoluBuharaevler KavşağıVinçOtomobilYayaKazaTrafik Kazası
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