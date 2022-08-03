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Gaziantep'te silahlı kavga; 1 ölü, 5 gözaltı

GAZİANTEP'te çıkan silahlı kavgada husumetlilerince başından vurulan Bozan Gürbüz (21) hayatını kaybetti; 5 şüpheli gözaltına alındı.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:53
Gaziantep'te silahlı kavga; 1 ölü, 5 gözaltı

Olay, gece saatlerinde Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Bozan Gürbüz evine gittiği sırada husumetlileri ile karşılaştı. Gürbüz ile husumetlisi 5 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte Gürbüz, ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla başından vuruldu. Boş arazide vurulan Gürbüz'ü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gürbüz'ün cansız bedeni, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Olay ile ilgili polis ekipleri de 5 şüpheliyi tespit edip, gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepSilahHusumetKavgaCinayet
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