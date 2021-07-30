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Gazipaşa’da 4 farklı noktada orman yangını

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda 4 farklı noktada yangın çıktı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangında bazı evler tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Temmuz 2021 Cuma 08:27
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Gazipaşa’da 4 farklı noktada orman yangını

Gazipaşa’ya bağlı Küçüklü ve İnceğiz mahallelerindeki kızılçamla kaplı ormanlık alanda dün gece henüz bilinmeyen bir nedenle 4 farklı noktada yangın çıktı. Poyrazın da etkisiyle büyüyen alevler kontrolden çıkarak geniş bir alana dağıldı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bazı evlerdeki kişiler tahliye edildi. Gazipaşa Orman işletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, sivil iş makineleri ve çok sayıda vatandaş yangını söndürmek için seferber oldu.

Antalya Vali Yardımcısı Gazipaşa Kaymakam vekili Aydın Abak, yangın çıkan yerde incelemelerde bulunarak yangının durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Abak, 4 farklı noktada yangının başladığını ve risk taşıyan meskenlerden tahliyelerin yapıldığını aktardı.

Gazipaşa’da 4 farklı noktada yangın çıktığını duyan vatandaşlar mahalle giriş ve çıkışlarında yabancı giriş çıkışını kontrol etmek amaçlı nöbet tutmaya başladı. Yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaGazipaşaOrmanYangın
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