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Gece yıldızlar altındaki Nemrut Krater Gölü'nü görüntüledi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ağustos 2021 Perşembe 14:37
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Gece yıldızlar altındaki Nemrut Krater Gölü'nü görüntüledi

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan ve her yıl yüzlerce ziyaretçisi olan Nemrut Krater Gölü'nü gece görüntüledi. Nefes kesen kareler çeken fotoğraf ve belgesel sanatçısı Önen, Nemrut'un tanıtımına katkı sunmayı amaçladığını söyledi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonları (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen, 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son yıllarda kampçıların yeni gözdesi haline gelirken, fotoğraf ve belgesel sanatçısı  Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen'in de uğrak mekanı oldu. Nemrut'ta yaşayan ve yaz döneminde bölgeye gelen turistlerin zaman zaman elle besledikleri ayılarla ilgili bugüne kadar 2 belgesel çekimi yapıp yayınlayan Önen, Nemrut için samanyolu ve yıldızlı gece fotoğrafları da çekti. Nemrut'un tanıtımına katkı sunmak için haftanın bir iki günü kente 20 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Krater Gölü'ne çıkarak uygun ortam beklediğini anlatan Önen, "Özellikle yıldızlar ve vahşi yaşam yönünden çok ideal bir yer. Yaklaşık 6-7 yıldır buralara düzenli olarak gelip, yıldızları ve vahşi yaşamı gözlemlemekteyim. Bugün de samanyolu ve derin uzayı fotoğraflamak için geldim. Çok uzun süreden beri biliyorsunuz yağmur vardı. Hava kapanıyor, toz bulutları oluşuyor. Ay ışığı için de geldiğim zamanlar oldu. Her zaman istediğiniz kareyi çekemiyorsunuz. Ancak sabırla beklediğinizde emeğinize, çabanıza değecek kareler çekebiliyorsunuz" dedi.

Uzaya, yıldızlara meraklı olan, bunun için teleskop alarak gözlem yaptığını da belirten Önen, "Bazen de açısını tutturdukça andromeda, krepnebola, orionnebula ve bazı nebula galaksileri de teleskopla yakalamaya çalışıyorum. Bunların astro fotoğrafı yönünde karelerini oluşturmaktayım. Tabii bunlar çok zor. Toz, toprak, yağmur oluyor, hava müsait olmuyor, bulutlu oluyor. 7-8 defa bu dağa geldiğim, nöbet tutup beklediğim zamanlar oluyor" diye konuştu.

DHA

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