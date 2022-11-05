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Gemide kaybolan oÄŸlunu umutla beklerken, gelen valiziyle yÄ±kÄ±ldÄ±

MIsÄ±r'Ä±n Suez LimanÄ±â€™ndan aÃ§Ä±k denize aÃ§Ä±lan yÃ¼k gemisinde kaybolan makine mÃ¼hendisi YiÄŸit Acar'dan (24) 59 gÃ¼ndÃ¼r haber alÄ±namÄ±yor. Arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ Acar'Ä±n eÅŸyalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸuÂ valizi ise Giresunâ€™daki ailesine gÃ¶nderildi. OÄŸlundan gelecek haberi umutla beklerken valiziyle hÃ¼zÃ¼nlenen Arzu Acar, "EÅŸyalarÄ± geldi, tertemiz. Ä°nÅŸallah YiÄŸitâ€™im de gelecek. Gitti gideli aÃ§madÄ±mÂ perde ve pencereyi birlikte aÃ§acaÄŸÄ±z" dedi.

05 KasÄ±m 2022 Cumartesi 11:04
Gemide kaybolan oÄŸlunu umutla beklerken, gelen valiziyle yÄ±kÄ±ldÄ±

MÄ±sÄ±r'Ä±n Suez LimanÄ±'ndan demir alan gemideÂ 4'Ã¼ncÃ¼ mÃ¼hendis olarak Ã§alÄ±ÅŸan gemi ve makine mÃ¼hendisiÂ YiÄŸitÂ Acarâ€™Ä±n, 7 EylÃ¼l akÅŸamÄ±Â gemide kaybolduÄŸu belirlendi. SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±'nÄ± geÃ§ip, aÃ§Ä±k denizde seyreden gemide mÃ¼rettebatÄ±n aramalarÄ±nda Acar, bulanamadÄ±. Kahire BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nceÂ MÄ±sÄ±r makamlarÄ±na bilgi verilen olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan arama-kurtarma faaliyetlerine havadan da destek olunmasÄ± talep edildi. KaybolduÄŸu gÃ¼n saat 14.30'da gemide gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenilen mÃ¼hendis iÃ§in gidilen rota Ã¼zerinde arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±nÂ Ã¼lkede baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda da genÃ§ mÃ¼hendisin izine rastlanÄ±lmadÄ±.

VALÄ°ZÄ° AÄ°LESÄ°NE GÃ–NDERÄ°LDÄ°

YiÄŸit Acar'Ä±n eÅŸyalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu 2 valizden 1'i, Portekiz KonsolosluÄŸu'ndan Ä°stanbul'a, buradan da Åžebinkarahisar SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na gÃ¶nderildi. SavcÄ±lÄ±k gÃ¶revlileri, aileye Acar'Ä±n eÅŸyalarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± valizi teslim etti. Åžebinkarahisar SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, valizden Ã§Ä±kan Acar'a ait cep telefonu ve bilgisayarÄ± ise incelemeye aldÄ±. Acar'aÂ ait diÄŸerÂ valizinin ise bulunamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

'O GELECEK, BEKLÄ°YORUZ'

Acar ailesi de 59 gÃ¼ndÃ¼r umudunu yitirmedenÂ oÄŸullarÄ±nÄ±n geleceÄŸi gÃ¼nÃ¼ bekliyorlar. Anne Arzu Acar, oÄŸlundan gelecek haberi umutla beklerken,Â valiziyle hÃ¼zÃ¼nlendi. OÄŸlunun eÅŸyalarÄ±nÄ± valizden Ã§Ä±kararak dolabÄ±na asanÂ Acar, gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. OÄŸlunun Ã¶zlemini kokladÄ±ÄŸÄ± kÄ±yafetlerine sarÄ±larak gidermeye Ã§alÄ±ÅŸanÂ Acar, "O gelecek, bekliyoruz,Â Ã¼midimizÂ var. EÅŸyalarÄ± geldi, tertemiz. Ä°nÅŸallah YiÄŸitâ€™im de gelecek. Gitti gideli aÃ§madÄ±mÂ perde ve pencereyi birlikte aÃ§acaÄŸÄ±z" dedi.

YiÄŸit Acar'Ä±n kaybolduÄŸu, Liberya bayraklÄ±, 172 metre uzunluÄŸunda veÂ 27 metre geniÅŸliÄŸindeki 'Dema M' adlÄ± geminin, genel kargo taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Cezayir aÃ§Ä±klarÄ±ndan yol alan gemi, CebelitarÄ±k BoÄŸazÄ±'nÄ± geÃ§erekÂ Portekiz'in Porto LimanÄ±'na ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MÄ±sÄ±rSuez LimanÄ±GemiMÃ¼hendisKayÄ±pYiÄŸit AcarGiresun
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