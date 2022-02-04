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Giysi kumbarasından eşya almaya çalışırken sıkışarak öldü 

BURSA'da, kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasının içerisinden eşya almaya çalışan Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov (30), başının içerideki mekanizmaya sıkışması sonucu hayatını kaybetti. Hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu belirlenen Tamazov'un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Şubat 2022 Cuma 10:03
Giysi kumbarasından eşya almaya çalışırken sıkışarak öldü 

Olay saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov, 468'inci Sokak üzerine bulunan ve ihtiyaç sahipleri için toplanan kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasının içerisinden eşya almaya çalıştı. Giysi kumbarasının kapağından içeri girmeye çalışan Tamazov'un başı içeride bulunan mekanizmaya sıkıştı. Çabalarına rağmen kurtulamayan Tamazov, giysi kumbarasının üzerinde asılı kaldı.

BAŞI KUMBARADA SIKIŞINCA ASILI KALDI

Sokaktan geçen vatandaşlar, baş kısmı giysi kumbarasının içerisinde bulunan bir kişiyi hareketsiz şekilde görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri tepki vermeyen Tamazov'u, kumbaranın alt tarafını kestikten sonra sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tamazov'un hayatını kaybettiğini belirlendi.

Bedeninin üst kısmının giysi kumbarasını sıkışması sonucu havasızlıktan hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Tamazov'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan Tamazov'un, hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaBehpasha TamazovGiysi KumbarasıOsmangazi
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