Göçmenler rotasını İtalya'ya çevirdi

Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'in Dikili ilçesinden Midilli'ye, İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri ile Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinden Sakız Adası'na, Muğla'nın Marmaris ilçesinden Rodos'a, Antalya'nın Kaş ilçesinden Meis'e, Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanköy ve Farmakosini adalarına ya da Edirne'nin İpsala ilçesinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken yakalanan kaçak göçmenler, Yunan askerlerinin kötü muamelesi ile karşılaşıyor. Yunanistan unsurları, değerli eşyalarını aldıkları kaçak göçmenleri, lastik bot, can salı ya da motorlarını söktükleri teknelerle Türk karasularına geri itiyor. Yunan askerinin kötü muamelesi nedeniyle göçmenlerin rotası değişti. Yunanistan yerine artık göçmenler İtalya rotasını tercih etmeye başladı. 5 gün süren bu yolculukta göçmenlerin lastik botlar yerine genellikle yelkenli tekneler ve eski gemileri kullanmaya başladığı bildirildi.

SON 15 GÜNDE BÜYÜK ARTIŞ

Türk Sahil Güvenlik ekipleri bu rota üzerinden İtalya'ya gitmek için yola çıkan göçmenlere adeta can simidi oldu. Bölgede devriyelerini sürekli yapan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, kalabalık gruplar halinde yola çıkan göçmenlere yönelik devriye faaliyetlerini artırdı. Bu rakamlara da yansıdı. Ocak ayında yakalanan göçmen sayısı 1928 iken şubat ayının 15 günlük döneminde bu rakam şimdiden 1978'e ulaştı. Geçen yılın şubat ayında ise yakalanan göçmen sayısı 321 olmuştu. Bu sayının, havaların ısınması ve Yunan askerinin sert tavrı nedeniyle arttığı belirtildi. Sıklıkla lastik botta yolculuk yapan göçmenlerin son dönemlerde yelkenli tekneler ve eski gemilerde yakalanmaya başlamasının da yine 5 gün süren bu rota için tercihlerini değiştirdiklerini ortaya koyduğu belirtildi. Son bir hafta içinde Foça ve Seferihisar ilçelerinde yakalanan 449 göçmenin tamamının da İtalya'ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

FACİA YAŞANMAMASI İÇİN KONTROLLER ARTIRILDI

Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin mültecilere yönelik sert tutumu nedeniyle göçmenlerin son günlerde Türkiye- İtalya hattını tercih ettiğini belirten yetkililer, şunları söyledi:

"Göçmenler, 5 gün boyunca süren bu rotayı tercih etmeye başladı. Lastik botlar yerine bu rotada kullanılan deniz araçları, neredeyse hurdaya çıkmış gemiler. Kalabalık gruplar halinde doldurulan bu gemilerle 5 gün süren tehlikeli bir yolculuk sonrası İtalya'ya varılıyor. Türkiye'den yola çıkan göçmenler ilk olarak Yunan deniz sınırına giriyor. Ardından uluslararası denize ulaşıyor ve sonrasında İtalya'ya varıyor. Yunanistan sınırına girmesine karşın, Yunan kuvvetleri göçmenlere müdahale etmiyor. Yani kendi sınırları yerine İtalya giden göçmenlerin geçişine bu bağlamda göz yumuyor. Yunan kuvvetlerinden sert müdahale gören göçmenler, olumsuz hava şartları oluşunca tehlikeli hal alan bu rotayı tercih etmek zorunda kalıyor. Bu durumu gören Türk Sahil Güvenlik ekipleri, zaten denetim yaptıkları bölgede olası bir facia yaşanmaması için kontrollerini artırdı. Bu nedenle son zamanlarda toplu halde göçmenler yakalanmaya başladı."