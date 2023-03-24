Gölcük Belediyesi, Hatay'da ilaçlama çalışmalarına katkı veriyor

Hatay

Gölcük Belediyesi, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat tarihli depremlerden etkilenen Hatay'ın genelinde halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıkların oluşmasının önlenmesi ve ortak alanlarda hijyenin sağlanmasına yönelik 24 belediye ve firma tarafından yürütülen çalışmaları koordine ediyor.

İl genelinde halk sağlığı müdürlerinin gözetiminde 84 araç ve 242 personel tarafından ilaçlama çalışmaları her gün düzenli yapılıyor.

"Depremlerin ardından hızlı bir reaksiyon gösterdik"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçe olarak hızlı bir reaksiyon gösterdiklerini söyledi.

Hatay'da özellikle ilaçlamayla ilgili faaliyetlere ağırlık verdiklerini belirten Sezer, "Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri özellikle dezenfeksiyon, ilaçlama, larva ve kemirgenle mücadele gibi konularda çalışmalar yapıyor." dedi.

Sezer, Gölcük Belediyesi olarak bölgede salgın hastalıkla mücadelenin koordinasyonunu da sağladıklarını dile getirerek, "1999 depreminde Gölcük'te bu derece dezenfeksiyon çalışması olmadı. Yaşanan depremin ardından oluşabilecek salgın hastalıklarla ilgili sıkıntıları biliyoruz. 6 Şubat'ta meydana gelen depremden sonra özellikle dezenfeksiyon, hijyen, kemirgenle mücadele, kireçleme ve hayvan ölülerinin hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması, çok hızlı ve koordineli bir şekilde gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

"Hatay'ın tüm ilçelerinde bu çalışmalar devam ediyor"

İlaçlama çalışmalarının profesyonel şekilde yürütüldüğünü aktaran Sezer, "Bizim yaptığımız; ekiplerdeki eleman ihtiyacı, araç ve kullanılan teknik malzemelerle ilgili olarak taleplerin karşılanması. Yani aslında bir koordinasyon görevi yapıyoruz. Hatay'ın tüm ilçelerinde bu çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Sezer, dezenfeksiyon ve ilaçlama faaliyetleri konusunda Gölcük depremine göre daha erken ve hızlı reaksiyon gösterildiğini vurgulayarak, Hatay genelinde 242 personelin 84 araçla bu görevi yerine getirdiğini kaydetti.

Bölgede salgın hastalığın yaşanmaması için yoğun çaba harcandığını vurgulayan Sezer, larva ve kemirgenle mücadelenin yanı sıra çadır kentlerin etrafında ilaçlama, dezenfeksiyon ve kireçleme çalışması yapıldığını anlattı.

Belediye Başkanı Sezer, Hatay'daki belediyeler kendi ayakları üzerinde durmaya başlayana kadar desteklerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.