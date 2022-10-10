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Gölköy Baraj Göleti'ndeki balık ölümlerinde sabotaj iddiasına soruşturma

10 Ekim 2022 Pazartesi 14:08
Gölköy Baraj Göleti'ndeki balık ölümlerinde sabotaj iddiasına soruşturma

BOLU'nun içme suyunun karşılandığı Gölköy Barajı Göleti'ndeki balık ölümleri sürerken, Olta Balıkçılığı Federasyonu'nun yarışmalarına yönelik sabotaj iddiasının ardından soruşturma başlatıldı.

Gölköy Barajı Göleti'nde geçen hafta ölü balıklar, kıyıya vurdu. İhbarla bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Ekipler, barajdan ölü balıkları toplayıp, sudan da numune aldı. Numuneler, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü ancak henüz sonuç çıkmadı. Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu da 29 takımdan 110 kişinin katıldığı 'Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması'nı erken sonlandırdı. Federasyon Başkanı Serkan İnanç, kendilerini istemeyen grubun sabatojı nedeniyle balık ölümlerinin olabileceğini iddia etti. İddia sonrası Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nca balık ölümleri ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan bölgede çoğu sazan olmak üzere balık ölümlerinin sürdüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gölköy Baraj GöletiBalık ölümleriSabotaj
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