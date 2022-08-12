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Guinness’e aday Nur Sultan Büyük Camii açılıyor

Yapımına 2019 yılında başlanan, Kazak ve İslam mimari tarzlarının günümüz modern çizgileriyle bütünleştiği, mimari ögelerle Guinness rekorlarına aday olan Nur Sultan Büyük Camii, bugün törenle açılıyor.

12 Ağustos 2022 Cuma 10:23
Guinness’e aday Nur Sultan Büyük Camii açılıyor

Nursultan Nazarbayev’in inisiyatifinde ve gözetiminde inşa edilen caminin, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’ın yeni sembollerinden olması ve şehrin başlıca cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi bekleniyor. Kazakistan topraklarında yaşayan 130 etnik grubun birlikteliğini ve dostluğunu göstermesi açısından büyük öneme sahip olan cami, şehirdeki en yüksek seyir terası olma özelliğine de sahip.

Yurt dışı gezileri sırasında birçok ibadethanenin mimarisini inceleyen ve devlet başkanlığı görevinden ayrılmadan bir gün önce inşaatın temelini atan Nazarbayev, caminin tasarım geliştirme sürecinde de rol aldı. Bu nedenle caminin tasarımı, Müslüman dünyasının toplu deneyimine dayanıyor.

Ana müteahhitliğini Sembol İnşaat’ın üstlendiği bu proje, doğal taş mermer, altın varak, özel kristal, vitray cam, çini ve cam mozaik gibi doğal malzemeler kullanılarak hayata geçirildi. Mavi kubbelerin ferahlığının görkemli bir mimariyle birleştiği cami, Türkiye, Arap ülkeleri, İtalya, Almanya ve dünyanın diğer bölgelerinden uzmanlar ile birlikte Rixos Hotels & Sembol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince tarafından özenle çalışıldı.

TÜRÜNÜN EN BÜYÜK ÖRNEKLERİNDEN

Görkemli mimarisi ve heybetli yapısıyla Nur Sultan şehrinin birçok yerinden görülebilen Nur Sultan Büyük Camii, türünün dünyadaki en büyük örneklerini bir arada bulundurması ile Guinness Dünya Rekorlarına aday.

Tasarımının her noktasında bir tasvir ve sembolik anlam taşıyan cami, Haram bölümünün ana avize büyüklüğü ile bir dünya rekoruna sahipken, Allah’ın 99 adının yazılı olduğu Kıble Duvarı, kullanılan kristal sayısı ve toplam boyutu ile türünün en büyüğü olma iddiasında.

Heybetli bir ana kubbeye ve dünyadaki en büyük ibadethane kapılarından birine sahip olan Nur Sultan Büyük Camii, kış ikliminin hakim olduğu coğrafyalarda inşa edilen dünyanın en büyük cami avlusunu da bünyesinde barındırıyor. Ana salonda yer alan 70 metre çapındaki oval desene sahip halı da büyüklüğü ile dünya rekolarına aday unsurlar arasında yer alıyor.

Kazakistan turizm endüstrisi açısından da büyük öneme sahip olan 10 hektarlık yapı, tek seferde 30 bin kişiye kadar ziyaretçiyi ağırlayabilme özelliğiyle de öne çıkıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaNur Sultan Büyük CamiiCamiiAçılışNursultan NazarbayevKazakistan
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