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Gürbulak Sınır Kapısı'nda, TIR'da 55 kilo eroin ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, TIR'ın dorse tabanına gizlenen 55 kilo eroin ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Şubat 2022 Cuma 10:36
Gürbulak Sınır Kapısı'nda, TIR'da 55 kilo eroin ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şüpheli bulunan TIR, x-Ray tarama cihazına sevk edildi. Yapılan taramada, TIR'ın dorse tabanında şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Bunun üzerine arama hangarına alınan TIR, narkotik dedektör köpeklerle de kontrol edildi ve şüpheli alanlar kesilerek açıldı. Dorse tabanındaki gizle bölmede, 143 paket içinde 55 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el koyuldu. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen sürücü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gürbulak Sınır KapısıTırUyuşturucuEroinNartotikPolis
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