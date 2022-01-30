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Güvenlik görevlisi, bara girmeye çalışan 3 kişiyi vurdu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde güvenlik görevlisi, bara girmeye çalışan 3 kişiyi tabancayla yaraladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ocak 2022 Pazar 11:05
Güvenlik görevlisi, bara girmeye çalışan 3 kişiyi vurdu

Olay, dün gece Adapazarı ilçesi, Şirinevler Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir barda meydana geldi. İddiaya göre, A.H. (41), E.H. (38) ve Y.A. (40) bara girmek istediği sırada kapıda duran güvenlik görevlisi engel oldu. Güvenlik görevlisi, tartıştığı 3 kişiyi tabancası ile vurup kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan güvenlik görevlisini yakalamak için çalışma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaADAPAZARIGüvenlikBarYaralama
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