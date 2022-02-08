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Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisi Bozkır, adliyeye sevk edildi

ANKARA'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen cinayet şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Şubat 2022 Salı 11:14
Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisi Bozkır, adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 2002'de Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Ukrayna'da olduğu belirlendi. Bozkır, Interpol'ün kırmızı bülten düzenlemesi sonrası 10 Temmuz 2019'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alındı. Bozkır, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ukrayna mahkemesi tarafından elektronik kelepçeyle ev hapsine çıkarıldı. Ukrayna yasalarına göre ev hapsinin toplam süresi en fazla 6 ay olduğu için Bozkır'ın, Kiev dışına çıkış yasağı uygulanıp, elektronik kelepçe adli kontrolüne tabi tutulmasına hükmedildi.

Türkiye'nin iadesini istediği Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'ya iltica talebi, 8 Aralık 2020'de nihai olarak reddedildi. Ardından 16 Aralık'ta Ukrayna Başsavcılığı, Bozkır'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi. Ancak karar, zanlının avukatlarının temyize başvurması nedeniyle uygulanamadı. 2 Ağustos'taki temyiz duruşması ise Bozkır hasta olduğu gerekçesiyle ertelendi. Bozkır'ın sonraki duruşmalara da gelmemesi üzerine mahkeme, 18 Ağustos'ta zorla getirme kararı verdi. O tarihten bu yana Bozkır bulunamazken, 9 duruşma daha görülemedi. En son 14 Aralık'taki duruşma, Bozkır'ın gelmemesi nedeniyle 11 Ocak 2022'ye ertelendi.

GÖZALTI SÜRESİ 2 KEZ UZATILDI

Bunun üzerine harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Nuri Gökhan Bozkır'ı Ukrayna'da yakalayarak Ankara'ya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programının canlı yayınında, Bozkır'ın Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Bozkır, MİT'teki işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burada sorgulanan Bozkır'ın gözaltı süresi, 28 Ocak'ta 4 gün uzatıldı. 3 Şubat'ta gözaltı süresi 4 gün daha uzatılan Bozkır, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki işlemlerinin ardından, bu sabah sağlık kontrolünden geçirilip, Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Nuri Gökhan Bozkır'ın, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, adliyedeki savcılık sorgusu başladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Necip HablemitoğluCinayetKatilZanlıNuri Gökhan BozkırFetö
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