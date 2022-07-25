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Hafif ticari araç devrildi; Elif Nur öldü, anne ve babası ile 2 kardeşi yaralı

AMASYA'da kontrolden çıkıp devrilen hafif ticari araçtaki Elif Nur G. (8) öldü, anne ve babasıyla 2 kardeşi ise yaralandı.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:54
Hafif ticari araç devrildi; Elif Nur öldü, anne ve babası ile 2 kardeşi yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kışlacık mevkisinde meydana geldi. Giresun'dan İstanbul'a giden Hüseyin G. (41) yönetimindeki 34 TK 1539 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Elif Nur G. hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Hüseyin G., eşi Fatma G. (33) ile çocukları M.İ.G. (11) ve H.İ.G. (4) ise sağlık ekipleri tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AmasyaGiresunKazaTrafik KazasıKışlacık
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