Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
497.13
DOLAR
8.5640
STERLİN
11.7816
EURO
10.1103
Onarım işi yaptırılacaktır
Onarım işi yaptırılacaktır
Profesör alım ilanı
Profesör alım ilanı
Atölye malzemeleri satın alınacaktır
Atölye malzemeleri satın alınacaktır
Yatırımcılara Duyuru
Yatırımcılara Duyuru

Hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

AKSARAY’da hafif ticari aracın, aynı yöne giden otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Eşinin öldüğünü öğrenen otomobil sürücüsü Oğuz Ün, “Vay bahtı karalım, keşke gelmez olaydım" diye gözyaşı döktü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Temmuz 2021 Pazartesi 10:17
0 Okunma
Hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. İstanbul’dan Hatay’a giden henüz kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu sürücünün kullandığı 33 RY 368 plakalı hafif ticari araç, bayram ziyareti için Tekirdağ’dan Gaziantep’e giden Oğuz Ün yönetimindeki (56) 59 TN 047 plakalı otomobile arkadan çarptı. Her iki aracın şarampole devrildiği kazada Hasan El Seyhalı’nın (30) yaşamını yitirdi. Hafif ticari araç sürücüsü ile yanındaki Zalha Seyh Ali (33), Muhammed Sebe (26), Mustafa Almaarravi (36), diğer aracın sürücüsü Oğuz Ün, eşi Cennet (55), çocukları Medine Buğra (24) ve Berkay Can Ün (11) yaralandı.

‘VAY BAHTI KARALIM’ DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Cennet Ün de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Eşinin yaşamını yitirdiğini öğrenen Oğuz Ün, “Vay bahtı karalım, keşke gelmez olaydım. Tekirdağ’dan buraya kadar gel, burada kaza yap” diye uzun süre gözyaşı döktü. Ticari aracın sürücüsünün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AksarayKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Omuz atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı
Omuz atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı
Sokak düğününde maganda dehşeti: 10 yaralı
Sokak düğününde maganda dehşeti: 10 yaralı
Otomobil, iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil, iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans