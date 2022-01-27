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Hafif ticari araçta 20 ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

MERSİN'de, hafif ticari araçta 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Ocak 2022 Perşembe 11:36
Hafif ticari araçta 20 ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, kentte silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda tespit edilen hafif ticari araç, kent merkezinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki M.S. (50) ve G.Y. (58) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerde son 6 ayda 499 ruhsatsız tabanca ile 247 tüfeğin ele geçirildiği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinSilahTabancakKaçakKaçakçılık
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