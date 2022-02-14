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Hakkari'de 'Eren Kış-25 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de 555 personelin katılımıyla 'Eren Kış-25 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Şubat 2022 Pazartesi 10:17
Hakkari'de 'Eren Kış-25 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; kış üstlenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla, Hakkari'de 'Eren Kış-25 (Hakkari-Oğul) Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 555 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HakkariTerörTeröristOperasyonEren Kış25 Operasyonu
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