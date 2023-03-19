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Hakkari'de toprak kayması sonucu 3 ev tahliye edildi 

Hakkari'de sağanak nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu 3 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

19 Mart 2023 Pazar 18:44
Hakkari'de toprak kayması sonucu 3 ev tahliye edildi 

Hakkari

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, Pehlivan Mahallesi'nde toprak kaymasına neden oldu.
Toprağın kaydığı ve bazı kaya parçalarının düştüğü bölgede incelemelerde bulunan belediye ekipleri, 3 evin tahliyesine karar verdi, bazı noktalara güvenlik şeridi çekti.
Tahliye edilen ev sahiplerinden Metin Yalçın, gazetecilere, kentte etkili olan yağışlar nedeniyle evin alt tarafında toprağın kaydığını söyledi.
Belediye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu evlerinin tahliye edildiğini belirten Yalçın, "Tedbir amacıyla evden çıktık. Belediye ekipleri de inceleme yapıp içeriye girmememiz konusunda uyarılarda bulundu. İstinat duvarının yapılması lazım. 3 ev tahliye edildi." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariYağmurYağışHeyelan
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