Haluk Sur: 6,5- 7 milyon yapÄ± stokunun sÃ¼ratle yenilenmesi gerek

Erzurum'da dÃ¼zenlenen 'Her YÃ¶nÃ¼yle Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve AkÄ±llÄ± Åžehirler Zirvesi'ne katÄ±lan Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve Åžehircilik VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Haluk Sur, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n siyaset Ã¼stÃ¼ en Ã¶nemli milli mesele olduÄŸunu belirtti. Belediye baÅŸkanlarÄ± ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± temsilcilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da konuÅŸan Sur, "Ne yazÄ±k ki deprem kuÅŸaÄŸÄ±nda yer alÄ±yoruz. Ãœlke topraklarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zde 85-90'Ä± deprem bÃ¶lgesi. Bunun yarÄ±sÄ± birinci derece deprem bÃ¶lgesi. Anadolu'muzu boydan boya geÃ§en Kuzey Anadolu fay hattÄ± ile GÃ¼ney Anadolu fay hattÄ± ne yazÄ±k ki zaman zaman yÄ±kÄ±mlara, can kayÄ±plarÄ±na sebep oluyor ve yÃ¼reklerimizi daÄŸlÄ±yor. EskimiÅŸ bir yapÄ± stokumuz var. Bu yapÄ± stokunun Ã¶zellikle 6,5- 7 milyon kÄ±smÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye genelinde sÃ¼ratle ivedilikle yenilenmesi, dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi gerekiyor. Ama ne yazÄ±k ki 2013'te devreye giren 6306 sayÄ±lÄ± kanundan sonra farklÄ± bir rÃ¼zgar estirildi. Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m yanlÄ±ÅŸ algÄ± operasyonuyla 'Rant aracÄ±dÄ±r', 'Sadece fakirin, fukaranÄ±n malÄ±nÄ± zengine peÅŸkeÅŸ Ã§ekme' gibi bir algÄ± oluÅŸtu. Son derece yanlÄ±ÅŸ. Bizler de Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve Åžehircilik VakfÄ± kurucularÄ± olarak dedik ki 'Bu iÅŸin sadece altÄ±na elimizi koymak yetmez, gÃ¶vdemizi de koyalÄ±m bu yanlÄ±ÅŸ algÄ±yÄ± bertaraf edelim'. Projelerin, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n baÅŸarÄ±lmasÄ±nÄ±n temel taÅŸlarÄ±nÄ± biz de dÃ¶ÅŸemeye Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m, katkÄ± sunalÄ±m, diyerek yola yola Ã§Ä±ktÄ±k. Ã‡ok kÄ±sa sÃ¼rede Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼k" dedi.Â

'METROPOL ÅžEHÄ°RLERÄ°N SAYISI 200'Ãœ AÅžACAK'

AkÄ±llÄ± ÅŸehirlerin, dijital Ã§aÄŸÄ±n kaÃ§Ä±nÄ±lmaz sonucu olduÄŸunu dile getirenÂ Sur, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"AkÄ±llÄ± ÅŸehir olurken vicdanlÄ± ÅŸehir, adaletli ÅŸehir olmak tarihe, kÃ¼ltÃ¼re medeniyetimize sahip Ã§Ä±kmak bir o kadar da akÄ±llÄ± ÅŸehir olmanÄ±n olmazsa olmaz koÅŸulu olmalÄ±. Bunu Erzurum gÃ¼zel baÅŸarmÄ±ÅŸ. AkÄ±llÄ± ÅŸehirler Ã§aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n olgusu, bunu inkar edemeyiz ama geliÅŸen, nÃ¼fusu hÄ±zla artan bir dÃ¼nyada yaÅŸÄ±yoruz. 1800 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n nÃ¼fusu 1 milyar, 1960'larÄ±n ortasÄ±nda Ã¶ÄŸretmenimizin 'Ã‡ocuklar dÃ¼nyanÄ±n nÃ¼fusu 3 milyar' dediÄŸini hatÄ±rlÄ±yorum. Åžimdilerde 7 milyara ulaÅŸtÄ±k. 2050 tahmini 9-9,5 milyar gibi. 7 milyar nÃ¼fusun yÃ¼zde 50'si dÃ¼nyadaki kentlerde yaÅŸÄ±yor. Åžehirlerde yaÅŸayan nÃ¼fusun 3'te 1'i gecekondularda, teneke evlerde, Ã§Ã¶kÃ¼ntÃ¼ alanlarÄ±nda hayatÄ±nÄ± idame ettirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. SaÄŸlÄ±ksÄ±z koÅŸullarda 100 milyon insan var ki tamamen evsiz. Evleri yok Ã§aresizlik iÃ§indeler. Konut, barÄ±nma insan evlatlarÄ±nÄ±n en Ã¶nemli temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. 2050'ye gittiÄŸimizde yÃ¼zde 50'lik kentli nÃ¼fus yÃ¼zde 70'lere Ã§Ä±kacak. Bu 6,5- 7 milyar insanÄ±n kentlerde yaÅŸamasÄ± demek. BugÃ¼n nÃ¼fusu 10 milyonu aÅŸan kent sayÄ±sÄ± yani metropol kent sayÄ±sÄ±, dÃ¼nya genelinde 30-35'e ulaÅŸtÄ±. 2050'de bu sayÄ± 200'leri aÅŸacak. Ã‡Ä±lgÄ±n bir nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ± var. NÃ¼fus artarken ihtiyaÃ§lar da artÄ±yor. DÃ¼nyamÄ±zÄ±n, mavi gezegenin belli bir kapasitesi var. ÃœrettiÄŸinden, kendisini yenileme kapasitesinden daha fazla tÃ¼ketimi kaldÄ±rabilecek Ã¶zelliÄŸi, gÃ¼cÃ¼ yok. Giderek dÃ¼nya kaynaklarÄ± deyim yerindeyse hunharca katlediliyor. Ã‡evremizin, doÄŸamÄ±zÄ±n, dÃ¼nyamÄ±zÄ±n korunmasÄ± lazÄ±m. EÄŸer bu tÃ¼ketim hÄ±zÄ± bu ÅŸekilde devam ederse 2050'ye gelindiÄŸinde bize bir deÄŸil 3 mavi kÃ¼re lazÄ±m. Ne yazÄ±k ki dÃ¼nyamÄ±zdan baÅŸka bÃ¶yle bir yer kÃ¼re, mavi gezegen yok. Bizim kaynaklarÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok doÄŸru kullanmamÄ±z lazÄ±m."Â